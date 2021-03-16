Скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Исходя из данных, предоставленных краевым министерством здравоохранения, за сутки только в столице региона выявлено 45 новых случаев заболевания. Однако по остальным районам края ситуация гораздо лучше, чем в предыдущие несколько дней. Так, в Хабаровском районе еще три новых случая инфекции зарегистрированы, а в Комсомольске, Ульчском районе и районе имени Лазо - по одному. Другие районы в статистику не попали, так как именно новых заболевших в них не проявилось.

- Всего по края коронавирус диагностировали за сутки 51 человеку, при этом еще двое жителей региона скончались от инфекции, - рассказали в минздраве края. - В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов. На аппаратах ИВЛ сейчас никого нет.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Открылся новый прививочный пункт в 16 поликлинике. Вчера состоялось заседание коронавирусного штаба, где сообщили, что в крае принято решения снять ограничения и разрешить заполнять зрительные залы в развлекательных учреждениях на 100%.

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