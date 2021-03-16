Каток на набережной Хабаровска закрылся Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Самый большой на Дальнем Востоке каток закрылся. Речь идет о том катке, который так полюбился жителям и гостям краевой столицы - каток на набережной Хабаровска. О прекращении работы сообщила Дирекция спортивных сооружений в своем официальном аккаунте социальной сети Instagram. Причина закрытия, разумеется, приход весны и устойчивые плюсовые температуры в городе.

- Самыи большои на Дальнем Востоке каток прекратил работу, - говорят в Дирекции. - Сотрудники Дирекции спортивных сооружении Хабаровского края благодарят вас за то, что проводили время на нашем катке и приступают к разбору конструкции .

На данный момент в городе и крае стало тепло, соответственно лед на открытых катках уже не соответствует требованиям безопасности. Дирекция призвала жителей региона и города воздержаться от посещения катка, и пригласила к себе в гости следующей зимой.

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