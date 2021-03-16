Погода на 16 марта: во всех районах ЕАО пройдет мокрый снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Еврейской автономной области сегодня, 16 марта практически во всех районах ожидаются осадки в виде мокрого снега.

- В Биробиджане днем температура воздуха до +3 градусов. Мокрый снег, ветер до 14 метров в секунду, - сообщили в метеослужбе.

Аналогичная ситуация с погодой в Биробиджанском муниципальном районе. Днем на территории также мокрый снег и температура от +1 до +3 градусов.

В Ленинском районе области чуть теплее, всего на 1-2 градуса, днем до +4, мокрый снег и ветер. В Октябрьском муниципальном районе до +5 градусов тепла, но тоже ожидаются мокрые снежные осадки.

Облученский район днем ожидает небольшие осадки в виде мокрого снега, облачно, с прояснениями. Температура воздуха от 0 до +2 градусов. В Смидовичском районе чуть теплее, до +3 градусов. Но тоже пройдет мокрый снег.

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