Двадцать ФАПов в ЕАО заработают к середине апреля Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области за прошлый, 2020 год, возведено 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 19 из них построены по проекту «Здравоохранение», еще один - за счет Центра экономического роста ЕАО.

После того, как завершится монтаж, на объекты завезут мебель и оборудование.

Восемь ФАПов находятся в Биробиджанском районе. Их возвели взамен помещениям, не отвечающим санитарным нормам.

Возведенные пункты в Раздольном, Кирге и Пронькино лично проинспектировал губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

- Все ФАПы почти готовы. Качество - хорошее. Недочеты устраняются. К 15 апреля они должны заработать и начать принимать первых посетителей, - сообщал губернатор области во время рабочей поездки по ФАПам.

Контроль ведется и по благоустройству прилегающих территорий. На общем субботнике территории очистят.

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