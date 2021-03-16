Водителя, сбившего насмерть женщину, будут судить в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении водителя, который управлял машиной в нетрезвом виде и наехал на пешехода, в результате травм скончавшегося.

- Следствие установило, что у водителя не было прав управления машиной, кроме того, он был пьян, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не увидел переходившую женщину и наехал на нее. В результате 61-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Обвинительное заключение по делу утверждено, теперь его будет рассматривать судья. За совершенное преступление молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Раньше молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

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