Победители конкурса сочинений «без срока давности» определились в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс письменных работ под названием «Без срока давности». Конкурс проходит в несколько этапов, региональный - завершился, победители определились. Далее работы финалистов отправятся на федеральный этап конкурса.

В соревновании приняли участие школьники 5-11 классов и студенты профобразовательных учреждений. Они писали сочинения на тему Великой Отечественной войны, о том, как сохранить и увековечить память о ней. Всего в конкурсе участвовать могли не больше трех работ от каждого района, их отбирали в муниципалитете. На региональный этап попали 39 работ.

- Финалистами регионального этапа стали Дарья Истомина из села Отрадного, Екатерина Мацебурская из Лермонтовского сельского поселения и Анна Чирва из поселка Дуки. Три этих сочинения отправятся на федеральный этап, а финалистки получат дипломы от минобра края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Главный этап конкурса стартует 16 марта и завершится 15 апреля. От каждого субъекта будет по три работы. Победят три конкурсанта. По итогу будет издан сборник сочинений.

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