Первый семинар по обучению независимых наблюдателей прошел в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло первое занятие по обучению преподавателей, которые будут готовить к работе наблюдателей в муниципалитетах. Организатором семинара выступила Общественная палата Хабаровского края.

На семинаре прошли обучение 65 преподавателей из Хабаровского и Камчатского краев и из ЕАО.

- Всего по итогам обучения планируется подготовить более трех тысяч наблюдателей для осуществления общественного контроля за ходом голосования в сентябре 2021 года, - пишет пресс-служба Губернатора и правительства Хабаровского края.

Представителям Общественной палаты важно, что на обучении будущих наблюдателей знакомят со всеми особенностями нового формата голосования и объясняют, что входит в компетенцию наблюдателей, их правовой статус. Прорабатывают смоделированные ситуации, которые могут возникнуть на выборах и поясняют, как должен реагировать наблюдатель.

Напомним, что стать наблюдателем может каждый гражданин – житель региона, достигший совершеннолетия.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.