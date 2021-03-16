Музыкальными фрагментами из спектаклей поздравят с юбилеем Хабаровский театр драмы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском краевом театре драмы сегодня знаменательное событие - 75 лет со дня его основания. В честь юбилейного дня рождения для зрителей музыкант Василий Казанцев исполнит несколько фрагментов из спектаклей, которые проходили на сцене театра.

Открылся театр в далеком 1946 году. Каждый актер и режиссер оставил свой след в развитии заведения. Каждое время и перемена отражались на сцене театра.

В «драме» сейчас работают как ветераны искусства, так и молодежь. Коллектив стремится сохранить традиции и почерк театра на протяжении многих лет.

- Коллектив театра полон сил и энергии, театр имеет большой потенциал и может выполнять любой творческий замысел, - отмечают в минкульте края.

Главными наградами для театра всегда были и будут любовь зрителей, титулы, звания, премии и признания.

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