На оленеводство получит почти полтора миллиона рублей север Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом минсельхозе прошел конкурс на получение субсидии на сохранение поголовья северных оленей среди муниципалитетов края. Эта поддержка оказывается в регионе с 2016 года. В текущем году денежный фонд составит 1,4 миллиона рублей. Эти деньги получат три муниципалитета - Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Деньги предназначены для заготовки корма, увеличения поголовья и покупки лекарств, топлива, запчастей и прочего.

- Субсидия предоставляется на условиях софинансирования - 70% выделяет край, остальное - район, - об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Деньги будут направлены на компенсацию потраченных средств на развитие оленеводства, - сказали в минсельхозе.

По состоянию на январь текущего года в муниципалитетах края общее число голов составляло 4534 особи. Больше всего оленей содержится в Охотском районе.

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