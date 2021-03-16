«Россельхозбанк» выяснил, что привлекает россиян в банковских картах

Бесплатное обслуживание банковской карты, возможность начисления процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в банкоматах сторонних банков без комиссии стали главными критериями, на которые обращают внимание клиенты при выборе карт. При этом, несмотря на широкую цифровизацию банковских продуктов, пластиковая карта остается предпочтительным способом оплаты, так как воспринимается как более защищенный вид платежа. Такие выводы сделали специалисты Россельхозбанка по результатам опроса во всех регионах страны.

Бесплатное обслуживание стало самым популярным условием при выборе банковских карт. Его выбрали почти 77% респондентов, принявших участие в опросе Россельхозбанка. В тройку лидеров также вошли бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков и начисление процентов на остаток средств, а также возможность получения кэшбэка. Их в качестве ключевого критерия при выборе карточного продукта назвали 58% и 57% участников опроса соответственно.

При этом наименее популярными условиями являются накопление миль в авиакомпаниях или услуги в аэропортах, а также получение специальных предложений для держателей карты в магазинах-партнерах банка.

- Очевидно, что пандемия и введенные на ее фоне ограничения оказали влияние на отношение россиян к банковским картам, сделав менее востребованными бонусы и привилегии, связанные с развлечениями и стилем жизни. Как видно из результатов нашего опроса, главными критериями при выборе карточного продукта являются в первую очередь возможность экономии средств при использовании карты как платежного инструмента и наличие специальных предложений по ее обслуживанию, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Наиболее привлекательными способами совершения операций по банковским картам является оплата самой картой (76%), а также с помощью Интернет-банка или мобильного приложения (52%). Переводами через Систему быстрых платежей пользуются 36% участников опроса.

При этом современные альтернативные методы оплаты пока только начинают набирать популярность. Оплатой по QR-кодам и с помощью карт в виде форм-фактора (платежное кольцо, браслет и тд) пользуются 15% и 7% респондентов соответственно.

- Такие способы совершения операций появились относительно недавно, но уже смогли завоевать определенную долю рынка. Современные средства оплаты быстро набирают популярность – уже каждый седьмой пользователь банковской карты готов проводить платежи по QR-кодам, - добавила Елена Батурова.

Безопасность превыше всего

Одной из причин сохранения привлекательности традиционных карт с пластиковым носителем, как показал опрос, стала недостаточная осведомленность банковских клиентов о защищенности цифровых способов проведения операций. Уязвимыми такие методы оплаты считают 70% респондентов.

По мнению опрошенных, наименее безопасными способами являются оплата с помощью цифровых кошельков в мобильном телефоне (60%), а также платежи через Интернет-банк или мобильное приложение (37%).

-Интерес банковских клиентов к цифровым картам есть. Как показал наш опрос, каждый пятый пользователь карт оплачивает товары и услуги с помощью мобильного телефона, не доставая пластиковой карты. В дальнейшем популяризация современных цифровых продуктов, в том числе за счет понимания их преимуществ и безопасности, позволит ускорить темпы распространения альтернативных видов платежей и – за счет отказа от пластиковых носителей – сократить нагрузку на окружающую среду, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

В опросе банка приняли участие более 5,3 тыс. человек во всех регионах страны.