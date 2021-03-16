В одной из квартир Хабаровска установлен карантин из-за свиной чумы

Дикий кабан стал носителем опасного вируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одной из квартир жилого дома по улице Черняховского в Южном микрорайоне Хабаровска установлен карантин в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). Вирус был обнаружен в мясе дикого кабана.

Несмотря на то, что вирус не представляет опасности для человека, он смертельно опасен для животных. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В Хабаровском крае одна из последних вспышек АЧС была зарегистрирована в районе им. Лазо в феврале 2021 года. Опасный вирус обнаружили у диких кабанов. Тогда на карантин закрыли участок Большехехцирского заповедника, а также объявили первой угрожаемой зоной территорию в радиусе 5 километров от очага.