Четыре ледовые переправы закрылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае закрыли еще четыре ледовые переправы. Причина прекращения работы дорог - потепление. Госинспекция провела осмотр и подписала акт о закрытии.

Повышение дневных температур и разрушение ледового покрова послужило причиной для закрытия переправы через Непту в районе имени Лазо, в Амурском районе через Амур сообщением город Амурск – село Вознесенское, через Тунгуску у поселка Победы, и через Кур неподалеку от Новокуровки.

- Решение о закрытии переправ было принято из-за разрушения ледового покрова, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Во многих местах лед уже рыхлый, дает разливаться воде, у берегов образуются трещины и ледовое полотно проседает.

Соответственно, ездить по такому льду опасно. На каждой такой дороге установлен теперь запрещающий движение знак. Всего в Хабаровском крае сецчас осталось 36 работающих переправ.

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