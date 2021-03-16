Дороги латают холодным асфальтом в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию города. На встрече обсуждались в том числе дорожные вопросы - их ремонт и содержание. Город, из-за отсутствия в декабре осадков, сэкономил почти 4,2 миллиона рублей на реагентах.

- Средства, необходимые для обработки проезжей части, закупаются предприятиями благоустройства по мере необходимости, на складе оставались еще запасы реагентов с прошлого года, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Они пошли на новый сезон, и поэтому удалось сэкономить.

Сейчас в городе стоит теплая погода, поэтому проводить дорожные работы специалисты могут с холодным асфальтом. Заделываются ямы и трещины на проспекте. Следующая цель - улица Дзержинского. Будут ремонтироваться и другие улицы по мере проведения проверок специалистами и обращений граждан.

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