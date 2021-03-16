Пять зон отдыха благоустроят к началу октября в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с первого мая начнутся работы по благоустройству пяти скверов. Закончить ремонт подрядчики обещают к началу октября. Следить за ходом могут сами жители краевой столицы и делать свои замечания.

- В конкурсном порядке отобрали четверых подрядчиков, они и займутся работами, две организации из них уже не новички в таком деле, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - В прошлом году они уже работали.

Кроме того, по соглашению с УФСИН в мастерских колоний сделают малые архитектурные формы для парка Гагарина - лавки, урны, теневые навесы. Может быть, будет и беседка. На это потратят порядка 3,8 миллиона рублей.

В течение этого года благоустройству подвергнутся пять общественных территорий. Какие это зоны - решили сами хабаровчане на голосовании: «Сквер врачей», «Сквер пограничной славы», «Сквер русских сказок» и зона отдыха на улице Ленинградской, 71 у шахматного клуба «Гамбит».

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.