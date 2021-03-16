Полсотни школьников Хабаровского края прошли во всероссийскую олимпиаду Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился региональный этап олимпиады для учеников школ. Ребята состязались в 22 предметах. Всего было 838 участников, финалистами оказались 52 из них. Еще 142 ученика стали призерами. Лидируют школьники из Хабаровска, Комсомольска и Ванинского района.

- Ребята, которые набрали нужную сумму баллов по заявленным предметам, проходят в итоговый Всероссийский этап олимпиады, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Хабаровский край будут представлять на всероссийском этапе не меньше 40 финалистов.

Заключительный этап олимпиады стартует 20 марта и продлится до 30 апреля. Он будет проходить в 16 субъектах страны. Напомним, те ребята, которые признаются победителями и призерами такого масштабного состязания, как всероссийская олимпиада, получают денежные премии генерал-губернатора Гродекова от правительства региона. Более того, победители могут поступить в вузы, не сдавая вступительные экзамены.

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