Погода на 17 марта: в Хабаровске похолодает до +1 градуса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае сегодня, 17 марта, никаких опасных метеоявлений не предвидится. Как сообщают синоптики, в Хабаровске днем от -3 градусов до +1. Ветер северного направления, 6-11 метров в секунду.

- В южных районах днем местами пройдут еще небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, температура будет днем от +4 до -1 градусов, ветер северный, 7-12 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах Хабаровского края существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +4 градусов, нижний порог - минус один градус днем, 17 марта. Ветер не слабый, 6-18 метров в секунду. Север края тоже существенных осадков не ждет, но холодно будет - от -9 до -1 градуса мороза. Ветер разных направлений, 7-14 метров в секунду.

Напоминаем, в крае продолжает действовать масочный режим.

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