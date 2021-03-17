Еще трое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Ежедневно от инфекции в регионе умирают люди. За прошлые сутки скончались еще трое жителей.

Число новых заболевших так и колеблется на отметке в 50 человек в сутки, плюс-минус несколько человек. Выздоровевших за сутки зафиксировано 67.

- В тяжелом состоянии находятся 18 человек, - сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Развернуто 763 ковидные койки, из них свободно 177 штук.

Больше всего заболевших, как обычно, в краевой столице. Здесь за сутки заболел 41 человек. В городе Комсомольске, в Комсомольском и Ванинском районах выявили за сутки по одному новому заболевшему. В Хабаровском районе заболели двое, в Охотском - трое. В районе имени Лазо заболели семь человек.

В крае продолжается прививочная кампания. Специалисты призывают жителей края вакцинироваться от коронавируса для формирования общего, коллективного иммунитета.

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