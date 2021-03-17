Автобусам запрещено выезжать на трассы А-376 и А-375 в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило об ограничении движения по федеральным автодорогам А-376 - на всем протяжении, и на участке ФАД А-375 - с пятого по 34 километр. Проехать по этим дорогам не смогут 16 марта с 22:00 пассажирские автобусы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что дороги перекрыты для автобусов из-за неблагоприятных погодных условий, гололедицы. Информации о том, когда на маршруты вновь выйдет общественный транспорт, пока нет.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила дорожного движения и учитывать особенности погодных условий и состояние дорожного полотна.

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