На расчистку дорог вышли 54 спецмашины в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске устраняют последствия снежно-дождевого циклона, обрушившегося на регион 16 марта. Сегодня утром, 17 марта, на расчистку автодорог города вышли 54 спецмашины и полсотни рабочих. В первую очередь расчистку организовали на путях следования общественного транспорта, на остановках и пешеходных связях.

Прошлой ночью полотно уже посыпали реагентами во избежание образования наледи. Утром упор идет на посыпку противогололедными средствами. Обработают спуски-подъемы, крутые повороты и далее по приоритету.

- С утра на расчистку придомовых территорий вышли почти 800 сотрудников жилищных организаций, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Они чистят территорию возле подъездов, тропинки, лестницы и прочее.

Администрация города напоминает, что на протяжении всего снегопада работы по уборке снега не должны прекращаться, а последствия должны быть устранены в 12-часовой период после снегопада.

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