Циклон покинул Хабаровский край, последствия устраняются Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила обстановку в крае в связи с прохождением циклона.

- На утро 17 марта 2021 года циклон покинул территорию Хабаровского края, но на побережье и на юге региона еще наблюдается его остаточное влияние, - сообщили в ведомстве. - Мокрый снег и снег еще идут в небольших количествах в этих частях края.

За минувшие сутки ЧС, связанных с циклоном, не происходило. За помощью к спасателям никто не обращался.

На территории края вчера, 16 марта, ввели ограничения на проезд пассажирского транспорта по дорогам Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре и Хабаровск - Находка. На трассах стоят посты госавтоинспекции. В Татарском проливе ограничили движение паромов.

Министерство чрезвычайных ситуаций держит обстановку на контроле и готово оперативно реагировать на возникающие трудности.

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