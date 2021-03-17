Все больше детей-сирот обретают новые семьи в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае подвели итоги работы учреждений сферы опеки и попечительства за прошлый год. На встрече присутствовали руководители детских домов, они обсуждали вопросы сопровождения приемных семей и постинтернатного сопровождения.

- В Хабаровском крае проживает порядка шести тысяч детей-сирот. 84% из них живут в опекунских семьях, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В регионе работают 24 детских дома, в них воспитываются почти 700 детей.

На встрече наметили планы на текущий год для профильных учреждений. Так, определено, что комфортные условия проживания должны быть созданы во всех учреждениях. Обсудили и организацию летнего отдыха и трудовой занятости воспитанников.

Детей все чаще устраивают в приемные семьи. Без попечения остается все меньше ребят. А тех детей, кто не встретил новых родителей, окружают заботой в учреждениях.

Помимо этого в крае проживают в учреждениях 123 ребенка-инвалида. У них есть все необходимые лекарства и оборудование, а также им доступно санаторно-курортное лечение.

Замещающие семьи сопровождают специальные службы. Проводятся курсы для родителей. Дети имеют постинтернатное сопровождение, им помогают найти работу, встать на учет по получению жилья и прочее.

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