На полмиллиона рублей обманули мошенники жительницу Магадана Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Магадане мошенники провернули аферу со счетом местной жительницы. В полицию обратилась пострадавшая, она сообщила, что ей позвонили из банка и сказали, что на ее имя оформлен кредит, и чтобы обезопасить свои финансовые сбережения, необходимо взять еще кредит и погасить их. Уверившись в том, что денежные средства и данные банковской карты находятся в опасности, женщина, не раздумывая, сообщила коды, поступившие ей во входящих смс-сообщениях.

- Мошенники получили доступ к данным объекта и украли со счета больше полумиллиона рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за такие деяния - заключение на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Полиция Магадана еще раз призывает жителей быть осторожными и не сообщать личные данные по телефонам, не сообщать коды приходящих сообщений, даже если звонит «служба безопасности банка».

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