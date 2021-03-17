На расчистке дорог от выпавшего в Хабаровском крае снега работает около 30 единиц техники Фото: Правительство Хабаровского края

Дождь и мокрый снег, выпавший утром 17 марта практически на всей территории Хабаровского края, неприятно поразил водителей. Тем не менее непогода не застала врасплох дорожные службы - не зря их накануне предупреждали синоптики и МЧС.

Вся необходимая техника: автогрейдеры, экскаваторы, комбинированные дорожные машины, ротор и трактор МТЗ сейчас работают на расчистке дорог. Как рассказали в правительстве края - всего около 30 машин. Проезд по региональным автомобильным дорогам обеспечен.

- Сейчас выполняются работы по очистке дорог и обочин от рыхлого и уплотненного снега, распределению противогололедных материалов, уборке снежных валов, установке предупреждающих знаков и устранению наледи, - подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. - Такие наледи образовались на участках дороги в Солнечном районе - подъезд к рабочему поселку Горный, в Комсомольском районе - поселки Уктур - Кенай. На данный момент дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

По данным ведомства, мокрый снег прошел в Хабаровске, Бикинском, Вяземском, Нанайском и Хабаровском, Советско-Гаванском и Ванинском районах.