Увеличить производство овощей помогут фермерам Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отслеживают исполнение взятых на себя предпринимателями региона обязательств по стабилизации цен на сахар и масло. Соблюдение соглашения проверили специалисты краевого минсельхоза во время рейда в одну из торговых точек.

Власти края отслеживают не только цены, но и запасы продуктов. Участникам соглашения оказывается господдержка. Причем не только по обозначенным позициям, но и по дополнительным - молоку и яйцам.

- В прошлом году была увеличена ставка с 6,5 до 12 рублей на поддержку собственного производства молока в регионе, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - На реализованное яйцо птицефабрикам края предоставляется субсидия в размере 400 рублей на 1000 штук куриных яиц и 100 рублей на 1000 штук перепелиных яиц.

В текущем году на поддержку производителей молока выделят 28 миллионов рублей, на яйцо - почти 76 миллионов. В регионе действуют две большие птицефабрики. Их реконструировали за счет краевой поддержки для увеличения количества продукции. За два года самообеспечение региона яйцом возросло.

Повышение цены на завозимый корм в прошлом году не повлияло на краевые птицефабрики, так как они сами производят корма для птиц. За счет этого цены на яйцо удалось сдержать.

В крае окажут поддержку производителям картофеля и овощей. На это выделяется 10 миллионов рублей. Гранты помогут нарастить самообеспеченность края своим картофелем.

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