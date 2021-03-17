Пропавшую комсомольчанку Татьяну Маркину нашли мертвой

Татьяну Маркину нашли мертвой в районе 66 квартала. Фото: Лига Спас

В Комсомольске-на-Амуре нашли тело пропавшей 12 марта 31-летней местной жительницы Татьяны Маркиной. Поисковый отряд «Лига Спас» обнаружил ее в районе 66 квартала. После обнаружения женщины в соцсетях появились сообщения, что ее нашли повешенной на дереве на собачьем поводке.

- Отряд приносит соболезнования родным и близким Татьяны. Спасибо всем, кто помогал искать, - сказали в «Лига Спасе».

Напомним, Татьяна Маркина исчезла при невыясненных обстоятельствах в районе остановки «Проспект Первостроителей». После этого она перестала выходить на связь. Сразу после исчезновения волонтеры организовали поисковую операцию. Инфогруппа оперативно создала ориентировку и начала распространение по социальным сетям. В Комсомольске объявили экстренный сбор. В поиске участвовало свыше 70 волонтеров, которые прочесывали все районы города, искали на пустырях, бездорожье и заброшенных объектах. Ежедневно поисковики отчитывались о ходе операции в социальных сетях.

- Она была в жизни радостным человеком, и она не могла этого с собой сделать. Это мой родной человек, ей никогда не было одиноко, она любила свою семью, - сказала подруга Татьяны Полина Василькова.