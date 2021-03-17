Пожароопасный сезон в Хабаровском крае установлен с 30 марта

В этом году пожароопасный сезон стартует раньше срока Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановлением правительства Хабаровского края с 30 марта 2021 года на территории региона установлен пожароопасный сезон. В списке находящихся под угрозой - свыше 400 населенных пунктов, детских лагерей и садоводческих некоммерческих товариществ.

Напомним, в крае на прошлой неделе уже был зарегистрирован первый лесной пожар. Возгорание было зафиксировано в 12 километрах от поселка Кукан в Хабаровском районе. К моменту прибытия сотрудников лесоохраны огонь распространился на территории свыше 20 гектаров. Пожар был оперативно ликвидирован.