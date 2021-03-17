Из-за психических расстройств шестерых жителей Хабаровского края лишили водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае по требованию прокуратуры граждан лишат водительских удостоверений по медицинским противопоказаниям.

- В Бикине прокуратура провела проверку в отношении исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части прекращения действия права на управление транспортными средствами водителей, имеющих хронические психологические расстройства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Проверка показала, что шестеро местных жителей имеют хронические психические расстройства, которые входят в список противопоказаний к управлению автомобилем. Вождение этими людьми машин может повлиять на безопасность других участников движения и представлять угрозу жизни и здоровью населения. Поэтому прокуратура направила иск в суд.

Требования прокуратуры суд полностью удовлетворил. Решение пока в силу не вступило. По итогу иск удовлетворен.

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