Управляющий директор Амурского гидрометаллургического комбината Вадим Кипоть провел прямую линию

Вадим Кипоть ответил на наиболее насущные вопросы

На Амурском гидрометаллургическом комбинате состоялась традиционная прямая линия, которую провел управляющий директор Вадим Кипоть. Всего перед мероприятием поступило более 60 вопросов.

На брифинге с журналистами Вадим Кипоть рассказал об итогах работы комбината за 2020 год, а также обозначил планы на будущий период.

- 2020 год стал достаточно успешным для Амурского гидрометаллургического комбината. Мы выполнили производственные планы. В частности переработали 215 тысяч тонн руды, что на два процента выше показателя предыдущего аналогичного периода. Объем производства вырос на 13 процентов по сравнению с 2019 и составил 15,1 тонны золота. Это максимальная цифра за все время работы предприятия, - рассказал Вадим Кипоть.

Около половины поступивших вопросов касались возможностей трудоустройства на комбинат, в том числе в связи с реализацией проекта второй автоклавной линии. Летом прошлого года на предприятие был доставлен новый автоклав. Оборудование позволит перерабатывать концентрат из руд двойной упорности. Для обслуживания новых мощностей до 2023 года АГМК планирует создать более 400 рабочих мест.

- Уже в течение этого года предполагается трудоустроить свыше 100 человек. Приоритет будет отдан жителям Амурска, Амурского района и Комсомольска-на-Амуре, - подчеркнул Вадим Кипоть.

Также руководитель отметил, что АГМК проводит серьезную профориентационную работу, которая складывается по цепочке «школа - техникум/высшее учебное заведение - предприятие». Комбинат тесно сотрудничает с учебными заведениями Амурска и Комсомольска-на-Амуре. В частности предприятие финансирует оборудование классов и лабораторий по химии и физике, поддерживает и проводит олимпиады по этим предметам, помогает ребятам выпускных классов с подготовкой к ЕГЭ.

По словам директора Инженерной школы Петра Черемухина, принявшего участие в брифинге, при поддержке «Полиметалла» в учебном заведении открыт класс по профилю «мехатроника и электроника». Обучение направлено на дальнейшую подготовку специалистов в сфере автоматики.

- В 2020-2021 учебном году мы провели первый отбор, набрали 26 ребят, которые углубленно изучают математику, информатику, физику. Также у них проходят факультативы по практической химии, программированию. Сейчас мы объявляем набор еще 26 человек в такой же профильный класс, - добавил он.

Выпускники 9 и 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, могут получить рабочую профессию в Амурском политехническом техникуме, где готовят слесарей, электрослесарей, электрогазосварщиков.

По направлениям «Промышленная электроника», «Электропривод и автоматика», «Машины и аппараты химических производств» обучение проводит Комсомольский государственный университет. В 2021 году здесь открывается новая специальность - «Технология и переработка полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов». КнАГУ станет единственным вузом в крае, который будет обучать профессиям, востребованным на гидрометаллургических предприятиях.

Проект второй автоклавной линии предполагает не только реализацию уникальных технических решений, но и совершенствование системы подготовки персонала. У компании есть свой корпоративный учебный центр в Амурске, имеющий лицензию краевого министерства науки и образования. Обучение проводится по более чем 70 программам. Сегодня переподготовку в центре ежемесячно проходят около 200 человек.

В рамках брифинга участники также обсудили вопросы, касающиеся социальной политики компании. Как отметил Вадим Кипоть, основные приоритеты остаются прежними - это развитие образования, поддержка инициатив в области культуры и проектов городского благоустройства, развитие спорта, особенно детского, а также поддержка коренных малочисленных народов Севера.

Социальные и благотворительные программы в Амурском районе «Полиметалл» реализует с 2008 года. За это время выполнено более трехсот проектов, общая сумма социальных инвестиций компании составила более 535 миллионов рублей.