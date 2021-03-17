На всероссийском конкурсе «Учитель будущего» выступят педагоги из Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В культурной столице нашей страны в данное время проводится всероссийский конкурс на звание «Учитель будущего». Хабаровский край на конкурсе представляют три команды преподавателей.

Всего в финале соревнуются сто команд всех субъектов РФ. Педагоги из региона, учителя амурской школы №5, хабаровской школы №87 и комсомольской Инженерной школы. Испытания пройдут в дисциплинах: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в формате TED.

- Этот конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России, главной его целью выступает поддержка учителей, которые могут работать в команде и применяют свои знания на практике, - сообщают в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Победителей финального этапа ожидает поездка на стажировку за границу и специальные образовательные события от мастерской управления «Сенеж». Победившие команды встретят в качестве своих наставников ведущих деятелей науки и образования.

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