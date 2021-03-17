В Хабаровске Масленицу проводили вместе с рыжими котами

Жаркие масленичные гуляния прошли в Хабаровске: жители города изо всех сил призывали тепло! А помогали им неизменные талисманы народного магазина «Галамарт»: рыжие коты и Баба Яга. На центральной набережной они дарили подарки, фотографировались со всеми желающими, играли с детьми и просто праздновали весну.

В этот день каждый мог почувствовать себя самым известным сказочным персонажем - Бабой Ягой. Всего-то надо было получить яркую маску, которые раздавали рыжие коты: такие маски с удовольствием надевали как дети, так и взрослые. И - мелочь, а приятно - коты также раздавали купоны на скидку в «Галамарт»: хоть и животные, а тоже знают - выгодный шопинг кому хочешь настроение поднимет.

На интерактивной площадке каждый мог поучаствовать в веселых конкурсах и получить подарки от народного магазина, а на выездной точке продаж - приобрести полезные товары для дома по доступным ценам. Два в одном: и на Масленицу погуляли, и вещей прикупили!

С главной сцены тоже можно было получить отличные подарки: удобную посуду SATOSHI или домашний текстиль от PROVANCE. Дома точно пригодятся и всегда будут напоминать об этом солнечном, веселом, пусть и холодном, но уже вполне весеннем дне!

Проводили Масленицу в Хабаровске очень весело: размялись, солнышком и позитивом зарядились - то, что надо перед рабочей неделей.