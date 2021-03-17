Выставка «Книга с автографом: дар, память, история» откроется в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске, 18 марта, в Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара состоится открытие уникальной книжной выставки под названием «Книга с автографом: дар, память, история». Более двухсот книг с личными подписями именитых дальневосточных и российских писателей будут представлены на выставочных стендах.

Экспозиция будет состоять из нескольких тематических блоков: «Книга - свидетель истории» включит в себя книги с подписями авторов, издателей и составителей. В этом блоке будут исторические тома о нашем крае и о городе Хабаровске.

Блок «Из рук авторов-земляков» представит издания с подписями Сысоева, Наволочкина, Максимова.

- Блок «Российские писатели хабаровским читателям» представит книги с автографами Эдуарда Успенского, Андрея Усачева и Эдуарда Веркина, которые подарили свои сборники библиотеке во время встреч с читателями библиотеки имени Аркадия Гайдара, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Это мероприятие состоится по случаю ежегодного конкурса «Лучший хранитель истории». Посетить его можно до 22 апреля.

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