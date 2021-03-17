Погода на 18 марта: в Хабаровске снега не будет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщают синоптики, в четверг 18 марта в Хабаровском крае никаких аномальных метеорологических явлений не прогнозируется. В регионе пока еще ощущаются последствия недавнего циклона - на дорогах снежный накат и гололедица, а температура пока остается низкой, по сравнению с минувшими теплыми выходными.

В Хабаровске сегодня существенных осадков не ожидается, днем температура воздуха будет от 0 до +2 градусов. Ветер слабый, 3-8 метров в секунду.

- Южные территории региона еще находятся под воздействием циклона, днем здесь возможен мокрый снег, но теплее, чем в краевой столице - будет до +5 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Такой же температурный показатель и в центральных районах края.

А вот север края останется сегодня без существенных осадков. Днем относительно тепло для севера - до +5 градусов. Ветер будет, но не сильный - до 11 метров в секунду.

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