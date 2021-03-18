Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пандемия новой коронавирусной инфекции пока не закончилась. В регионе уровень заболеваемости колеблется на отметке в 50 человек за сутки. За прошедший день, 17 марта, в крае выявили 54 новых случая. Только в Хабаровске зафиксировано 35 заболевших. В Комсомольске заболели 11 жителей. В районе имени Лазо и в Солнечном районе за сутки зафиксировали по одному заболевшему. В Хабаровском районе - шесть.

- За прошлый день в крае по выздоровлению выписали еще 65 человек, - сообщает краевой минздрав.

К несчастью, еще двое скончались, а 19 - находятся в тяжелом состоянии, однако медики делают все возможное, чтобы пациенты шли на поправку. Один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Общим итогом в крае за пандемию коронавирус диагностировали почти 50 тысячам жителей. Выздоровевших почти 47 с половиной тысяч.

При этом в крае продолжается прививочная кампания и сокращается коечный фонд. Постепенно снимаются ограничения. Так, зрительные залы развлекательных заведений и спортивных площадок разрешено заполнять теперь на 100%.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.