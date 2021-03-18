Планы работы на год и льготы для медперсонала обсудили в Хабаровской больнице №10 Фото: Социальные сети

В Хабаровске состоялась встреча Евгения Никонова, зампреда краевого правительства, Юрия Бойченко, министра здравоохранения края, и сотрудников больницы №10. На встрече были намечены планы работы на год и вопросы, связанные с социальной поддержкой медперсонала.

Так, в текущем году будет расширен функционал службы «112», откроется реабилитационный центр, начнутся вновь операции по пересадке почек, запустится хоспис и другое. В планах также работать на повышение престижа профессий медицинской сферы.

- Коллектив «десятки» уже начал учить английский язык. Возможно, на стажировку они отправятся в престижные клиники страны, - сообщили в минздраве Хабаровского края.

Помимо этого сотрудники попросили рассмотреть возможность предоставлять медработникам льготы - субсидированные авиабилеты, детский сад для детей работников, служебное жилье и прочее. В числе тем для обсуждения и капремонт больницы, а также отдельный хирургический корпус. Все вопросы будут проработаны.

В конце встречи коллективу вручили благодарственное письмо за активную помощь населению региона.

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