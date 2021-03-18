Воссоединение России и Крыма обсудили со старшеклассниками Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось мероприятие для учеников десятых классов двенадцатой школы. Для них провели занятие на тему воссоединения России и Крыма. Лектором выступил Валерий Чудесов, профессор ДВИУ РАНХиГС. Еще одно подобное мероприятие прошло в «Точке кипения», куда мог прийти каждый.

Профессор рассказал ребятам, какое значение имеет это воссоединение для России. Лектор заметил, что тематические лекции помогают по-новому посмотреть на историю, изучить причины и проанализировать последствия тех или иных событий.

- Это масштабное событие можно считать актом восстановления справедливости. В Крыму находится наш Черноморский флот, в регионе живет много русских граждан, - рассказал профессор. - Не стоит забывать и тот факт, что при передаче Крыма в УССР никто не предполагал, что произойдет спустя сорок лет.

Мероприятия, приуроченные к знаменательной дате воссоединения, пройдут в школах края в разных форматах в течение недели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

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