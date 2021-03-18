Хабаровские врачи помогли спасти жизнь роженице с тяжелым течением COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 17 марта, на экстренное совещание собрались специалисты из Хабаровского края, которые входят в группу консилиума по ведению беременных с диагнозом COVID-19, организованного на базе медуниверситета. О помощи их попросили коллеги из Еврейской автономной области. Врачи сообщили, что женщина на поздних сроках беременности - 38-39 недель - находится в тяжелом состоянии из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией. Повесткой совещания стала тактика ведения ее беременности в этом случае.

Специалисты из края и области приняли необходимые меры, и в результате ночью на свет родился ребенок - мальчик весом в четыре килограмма. У ребенка хорошие показатели здоровья.

Женщина рожала уже в третий раз. Теперь ее ожидает необходимая терапия и тщательный уход специалистов. На данное время ее состояние оценивается как стабильное. Мать едет в ККБ1 для получения всей необходимой помощи врачей.

Министерство здравоохранения отмечает, что консилиум действует в крае уже почти полгода, за это время специалисты не впервые спасают жизнь ребенка или матери. Так, четыре месяца назад им удалось отстоять жизнь матери в критической ситуации.

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