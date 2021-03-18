Жители Хабаровского края могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года Фото: Почта России

До окончания досрочной подписной кампании на второе полугодие остается две недели. До 31 марта жители Хабаровского края могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года.

- Для нас важно обеспечить доступ людям к широкому ассортименту периодических изданий. Проведение досрочной подписной кампании позволяет постоянным подписчикам выбрать популярные газеты и журналы по ценам прошлого года, - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Наталья Чековитова.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также у почтальонов.

По итогам 2020 года благодаря совместным усилиям «Почты России» и издателей в два раза стала популярней онлайн-подписка. На сайте и в мобильном приложении «Почты России» нужное издание можно найти по названию в поисковой строке, в алфавитном указателе, в тематическом разделе. У каждой газеты или журнала есть персональная страница, где указана информация об издании, доступные месяцы для оформления подписки и стоимость выпусков. Для оформления подписки достаточно указать адрес и имя получателя, выбрать желаемые месяцы доставки и оплатить стоимость издания банковской картой онлайн.

Подписка через интернет позволяет оформить доставку газет и журналов в любой регион страны, в подарок близким или соседям, нуждающимся в поддержке. Для этого уже на протяжении пяти лет «Почты России» проводит благотворительную акцию «Дерево добра». В почтовых отделениях или на сайте акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region можно выбрать детский дом или дом для ветеранов, в адрес которого будет оформлена подписка.

Напомним, подписка через интернет стала надежной поддержкой для подписчиков в период пандемии. В 2020 году почтальоны доставили жителям Хабаровского края 90 тысяч экземпляров газет и журналов.