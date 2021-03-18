На улучшение жилищных условий молодым семьям предоставят господдержку в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал прием документов на получение денег от государства для улучшения молодыми семьями их жилищных условий. На программу заложено порядка 167,5 миллиона рублей.

Напомним, получить поддержку могут супруги, еще не достигшие 35-летнего возраста, при этом они должны нуждаться в улучшении жилищных условий. Потратить деньги можно на покупку строящегося жилья или готового у застройщика. Семья из трех человек получит 1,6 миллиона рублей, использовать сертификат можно там, где семья признана нуждающейся.

- В Городе юности документы принимаются до 25 марта. В Хабаровске - до 28 апреля. Прием документов в краевой столице происходит по записи. Записаться можно до 23 апреля по телефонам (4212) 32-52-46, (4212) 30-44-52, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В Хабаровском районе прием документов стартует в апреле. О месте, сроках и порядке записи будут дополнительно сообщено.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.