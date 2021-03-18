Первый субсидированный авиарейс между Комсомольском и Владивостоком состоится 18 марта Фото: Правительство Хабаровского края

Первый авиарейс по льготным билетам сообщением «Комсомольск - Владивосток»состоится сегодня, 18 марта. Запланированы перелеты по указанному маршруту на каждый четверг, вплоть до 27 мая текущего года.

- Из Владивостока самолет вылетает в 12:25, а прилетает в Комсомольск-на-Амуре в 14:30, обратный вылет в столицу Приморского края запланирован на 15:30, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на региональный минтранс.

Цена за один льготный билет начинается от 3,5 тысячи рублей на любого человека. Самолет вылетает из аэропорта в поселке Хурба в Комсомольске. В минтрансе отмечают, что для авиакомпании, осуществляющей рейсы, аэропорт новый, и им необходимо наладить сотрудничество и учесть все нюансы. При этом перевозчик рассчитывает на долгосрочное сотрудничество.

Хурбинский аэропорт планируется реконструировать, чтобы самолеты могли сообщаться с западом страны.

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