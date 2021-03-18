Напавшего на пожилую хабаровчанку лишили свободы на три года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Первом микрорайоне Хабаровска в прошлом июле сотрудники полиции задержали напавшего на местную жительницу мужчину. Вина его доказана, он отправился в колонию строго режима на три года.

- Сотрудники полиции во время несения службы услышали призыв о помощи от женщины, у которой мужчина вырвал из рук пакет и пытался убежать, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Женщина выходила из магазина, и на нее напали. Преступник пытался убежать, полицейские ринулись за ним. Через двести метров они поймали пьяного мужчину.

Пакет у нападавшего забрали и вернули хозяйке. В нем были кошелек и порядка полутора тысяч рублей. Оказалось, что хабаровчанка не отдавала пакет грабителю, и тот ударил ее кулаком по спине, от удара женщина упала и выпустила тару. Медики по итогу диагностировали у женщины ушибы и ссадины.

Вину мужчина признал. Над ним состоялся суд. Наказание оглашено - три года лишения свободы в колонии строгого режима.

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