Хабаровчане задолжали больше 2,5 миллиарда рублей за «коммуналку»

Хабаровчане задолжали больше 2,5 миллиардов рублей за «коммуналку» Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске обсудили растущий долг за коммунальные услуги, накопившийся у хабаровчан на январь 2021 года. Задолженность составляет больше 2,5 миллиарда рублей.

К примеру, в начале 2019 года за «коммуналкку» не выплатили два миллиарда 336 миллионов рублей. В январе 2020 года к долгу добавилось еще порядка 66 миллионов, на первое января текущего года долг достиг цифры в 2 миллиарда 511 миллионов рублей.

- Больше всего долгов по платежам за содержание и ремонт жилья, за холодную воду и водоотведение, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Причиной снижения сборов платежей за «коммуналку» аналитики считают мораторий на пеню и прекращение отключения подачи услуг из-за долгов. С должниками работают в индивидуальном порядке. Многим предоставляют возможность оплаты в рассрочку. Некоторых же ждет судебное разбирательство.

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