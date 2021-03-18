О вреде наркотиков рассказывают школьникам Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжается активная работа по реализации всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия проходят в форматах бесед со школьниками. Так, в районе имени Лазо встреча состоялась учениками одной из школ.

- Лекцию для ребят провели инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району имени Лазо и оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции. Школьникам рассказали о проблемах наркомании, какие виды наркотиков бывают, и какие последствия они имеют. Пояснили и про скрытые наркотики, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Помимо прочего ребятам объяснили, как важно разговаривать и доверять родителям. Предупредили об ответственности, о наказании за оборот и употребление веществ. Большое внимание уделили последствиям приема наркотиков.

Эта акция проходит во многих районах региона. Ребята узнают для себя новое про вред и ответственность, которые настигнут любого, кто решит попробовать наркотики.

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