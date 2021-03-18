«Последний звонок» пройдет «вживую» для школьников Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске объявили о назначенной дате проведения «Последнего звонка» для школьников. В этом году мероприятие состоится 22 мая, причем пройдет оно в очной форме, а не в режиме онлайн, как в прошлом году. Причина - снятие коронавирусных ограничений.

- Сейчас ограничения послаблены, но массовые мероприятия разрешены проводить можно при условии, что в одном месте соберутся не более сотни человек, - сообщает пресс-служба администрации города. - Поэтому пока традиционного общего выпускного бала проводить не планируется.

Пока дата выпускных балов предварительно назначена на 25 июня. Скорее всего, школьники проведут выпускные в школах и культурных заведениях.

На стадии проекта сейчас находится формирование графика проведения ЕГЭ. Начало - ориентировочно 25 мая. Конец - 25 июня. Жителям краевой столицы сообщат об утвержденном расписании.

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