Вопросы информационной безопасности детей обсудили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве края прошло заседание, посвященное Десятилетию детства. На встрече обсуждались вопросы образовательного процесса, здравоохранения, физического воспитания, трудоустройства детей, а также информационной безопасности.

В 2020 году почти двум тысячам подростков была оказана помощь в трудоустройстве. В нынешнем году государство и край выделит на эти цели порядка 25 миллионов рублей, тогда устроить на работу можно будет 3580 ребят.

Одним из главных на заседании встал вопрос обеспечения информационной безопасности детей и их цифровой грамотности. Специалисты считают, что сократить поток негативной информации на детей из интернета можно запретив оборот опасного контента и ограничив доступ несовершеннолетних к вредоносной информации.

- Профилактические мероприятия - важны. Родители должны больше и чаще разговаривать с детьми на разные темы, чтобы дети не вводили в поисковики свои вопросы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Специалисты отметили, что нужно ввести в школах уроки медиабезопасности.

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