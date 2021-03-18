«Дальэнергомаш» при поддержке властей Хабаровского края модернизировали Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края оказывает поддержку заводу «Дальэнергомаш» в модернизации. Завод готов расширять рынок сбыта для новой продукции - центробежного нагнетателя воздуха AERO IM. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, посетил «Дальэнергомаш» и обсудил с его руководством перспективы развития.

Руководство завода отметило, что без модернизации сделать новый нагнетатель «Дальэнергомашу» не удалось бы, так как для этого нужно было новое оборудование. Нагнетатель имеет множество преимуществ, отличающих его от иностранных аналогов, энергопотребление у него низкое, КПД при этом высокий, нагнетатель компактный.

- Продукция, которая выпускается АО «Дальэнергомаш», известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края. Нам есть кем и чем гордиться - вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края, - поблагодарил руководство и сотрудников завода за достигнутые результаты Михаил Дегтярев.

Нагнетатель может использоваться в строительстве очистных сооружений. На его поставку за рубеж уже есть заказы. Завод помимо прочего изготавливает технологические турбины, компрессоры, дымососы. В прошлом году «Дальэнергомаш» победил в конкурсе всероссийского масштаба «Экспортер года» в категории «крупный бизнес» по ДФО.

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