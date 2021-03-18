На должность заместителя мэра Хабаровска претендуют пять человек

На должность заместителя мэра Хабаровска претендует пять человек Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончился прием документов от претендентов на замещение должности заместителя мэра, председателя комитета по управлению Центральным районом города Хабаровска. Всего прошли по требованиям пять человек.

Напомним, к кандидатам были предъявлены следующие требования: наличие высшего профильного образования, стаж в муниципальных службах не менее четырех лет или работы по специальности, знания законодательства, как российского, так и регионального. Кроме того, кандидат должен уметь работать с подчиненными, правильно планировать работу, оперативно принимать решения и прочее.

Кандидатов ожидает следующий этап отбора - тестирование. В нем будет 40 вопросов, касающихся специфики будущей работы. Затем индивидуальное собеседование. Победитель определится до 15 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Ранее исполнявший обязанности главы Центрального района Сергей Иванов ушел на заслуженный отдых.

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