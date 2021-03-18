Погода на 19 марта: В Хабаровске возможно пройдет небольшой снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровский край все еще оправляется от недавнего циклона. Днем температуры в регионе не высокие, держатся на отметках, примерно, как в понедельник. Опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют.

В Хабаровске днем возможно будет идти небольшой снег. Температура воздуха от 0 до +2 градусов. Ветер дует с запада и юго-запада со скоростью 3-9 метров в секунду.

- В южных районах Хабаровского края местами ожидаются незначительные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Днем градусник будет показывать от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западного направления, до 11 метров в секунду.

В центре региона также ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, за исключением Совгаванского и Ванинского районов, здесь осадков не будет. Днем воздух прогреется до +6 градусов.

На севере края существенных осадков не будет. Днем от -7 до +2 градусов. Ветер может быть с порывами на побережье до 20 метров в секунду.

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