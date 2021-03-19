Новых штаммов коронавируса не выявлено в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось заседание посвященное году борьбы с коронавирусом. На встрече были подведены промежуточные итоги, в частности, специалисты сообщили, что новых штаммов вируса в нашем регионе не выявлено, при этом вакцина эффективна в их отношении.

Михаил Дегтярев поручил учредить награду «За борьбу с COVID-19» для врачей, соцработников, волонтеров и учителей.

Обстановка с заболеваемостью на 19 марта

- За минувшие сутки в регионе заболели 57 человек. Трое жителей скончались от инфекции. В тяжелом состоянии находятся 19 пациентов. Один из них лежит под аппаратом ИВЛ. Выздоровели за сутки 62 человека, - сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В Хабаровске заболевших выявлено 27 человек. В Хабаровском районе – девять. В Городе юности – пять. В Ванинском районе – три новых случая. В Бикинском и Ульчском районах по одному новому заболевшему, то же в районе имени Полины Осипенко. В Совгаванском и районе имени Лазо по пять новых заболевших.

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