Работодателей и работников поддержит правительство в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае планируют поддержать рынок труда и снизить напряженность, которая на нем возникла. Власти края вводят дополнительные меры помощи для того, чтобы люди сохранили свои рабочие места посредством временного трудоустройства, дополнительной материальной поддержки и снижения финансовой нагрузки работодателей в плане оплаты труда. На это выделят 36,2 миллиона рублей.

Помощь на данное время необходима, не смотря на то, что снимаются ограничения, работа многих предприятий все еще осложнена. Часть специалистов работает дистанционно, или по неполному графику. Кроме того, есть и такие работники, кто ушел в отпуск без сохранения заработной платы или вынужденно простаивает. Последних в крае от тысячи до тысячи трехсот человек. Эти сотрудники могут получить поддержку - выплаты от краевого правительства. Это произойдет в том случае, если работодатель обязуется вернуть работника на место, с уменьшением объема работы или временно перевести на другое место.

Такому работнику выплатят от 15770 до 20620 рублей, выплаты будут происходить до двух месяцев. Важно, что деньги идут сразу работнику, а не руководству.

- В прошлом году в реализации дополнительных мер приняли участие 177 работодателей, которым удалось, благодаря поддержке из краевого бюджета, сохранить на рабочих местах 1 222 человека, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на комитет по труду и занятости населения.

В этом году планируется сохранить занятость не менее 1000 человек,

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