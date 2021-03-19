Выплаты на детей от трех до семи лет получили 928 семей в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске продолжается реализация программы государственной поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. С первого января прошлого года родители получают деньги на каждого ребенка, подходящего под указанный возраст.

С начала 2021 года, исходя из данных Центра социальной поддержки населения, в Хабаровске выплаты получили уже 928 семей, на общую сумму 402,98 миллиона рублей.

- Всего получателями ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно являются 17132 семей на 20307 детей, - сообщают в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по городу Хабаровску». - В 2021 году продолжается прием заявлений для назначения ежемесячной выплаты.

За прошлый год пособие выплатили 16204 семьям на общую сумму 1515,84 рубля.

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